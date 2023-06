Afrikanische Staatschefs vermitteln im Ukraine-Krieg

Mehrere Staats- und Regierungschefs aus Afrika sind am Freitag zu einer Vermittlungsmission in der Ukraine eingetroffen. Die Delegation unter Leitung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa wurde nach der Anreise aus Polen im Bahnhof der Hauptstadt Kiew empfangen. Nach einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selensky ist am Wochenende auch eine Begegnung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant. Putin ist laut Kreml bereit, die Delegation zu empfangen.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa leitet die Vermittlungsmission