Afrikanische Union zweifelt Wahlergebnis in DR Kongo an

Die Afrikanische Union hat ernsthafte Zweifel am Ergebnis der Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo geäußert und die Behörden in Kinshasa entsprechend aufgefordert, die offizielle Bekanntgabe des Endergebnisses auszusetzen. Dies geht aus einer Mitteilung der Afrikanischen Union nach einer Sondersitzung am Donnerstagabend in Addis Abeba hervor.

SN/APA (AFP)/JOHN WESSELS Laut einer Analyse soll Martin Fayulu die Wahl gewonnen haben