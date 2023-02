Afrikas Pulverfass Nigeria wählt einen neuen Präsidenten

Warum der Urnengang im bevölkerungsreichsten Land des Kontinents auch für Europa interessant wird.

Anders als seine Nachbarn in der Sahelzone erlebte Nigeria seit dem Ende der Militärdiktatur 1999 friedliche und demokratische Machtwechsel. "Aber die Bevölkerung ist verständlicherweise wenig beeindruckt von diesen Meilensteinen", analysiert die International Crisis Group (ICG). Zu groß sei die Enttäuschung über die veraltete Machtelite und die Weise, "wie Demokratie in Nigeria nicht funktioniert hat".

Einige Entwicklungsexperten betrachten Nigeria als Pulverfass. Fast jeder dritte Nigerianer lebt von weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag, das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Englands. Zugleich sind 70 Prozent der Nigerianer jünger als 30 - und von ihren 50 Jahre älteren Anführern völlig desillusioniert. Für die Wahl am 25. Februar prophezeit Leena Koni Hoffmann, Forscherin bei Chatham House: "Der Ausgang wird die Weichen für die demografische und demokratische Zukunft des Landes stellen." Schon jetzt hätten "düstere Job- und Bildungsaussichten" zu einer Abwanderung von Fachkräften geführt: Tausende nigerianische Krankenpfleger suchten ihr Glück in England oder in den USA und laut Umfragen seien 52 Prozent der Bevölkerung bereit, ihnen zu folgen.

Präsident Muhammadu Buhari, dessen zweite Amtszeit im Mai endet, war 2015 mit dem Versprechen an die Macht gelangt, weit verbreitete Korruption auszumerzen. Stattdessen rutschte Nigeria auf dem Korruptionsindex von Transparency International unter seiner Präsidentschaft von Platz 136 auf 150 ab.

Zum Sinnbild der ineffektiven Regierung wurden zuletzt meterlange Schlangen vor Tankstellen und Geldautomaten. Dem ölreichen Staat ging wenige Tage vor der Wahl nicht nur das Benzin aus, sondern wegen einer chaotischen Währungsreform auch das Bargeld. "Die fragwürdige Situation lenkt die Bürger von der politischen Debatte ab, die wir jetzt bräuchten. Viele sind damit beschäftigt, ihren Lebensunterhalt zu sichern", klagt Akinola Olojo, Projektleiter an der panafrikanischen Denkfabrik "Institute for Security Studies" (ISS). Die größte Herausforderung für Nigerias nächsten Präsidenten bleiben aber die vielen Konflikte im Land: Ressourcenkriege zwischen bewaffneten Viehhirten, Separatisten, die gegen die Regierenden in der Hauptstadt Abuja rebellieren, und der Terror im Norden. Seit 2009 terrorisiert die Boko Haram die Bevölkerung und bekam jüngst auch noch Konkurrenz durch den "Islamischen Staat in der Westafrikaprovinz" (ISWAP). Die Dschihadisten sind für Entführungen und Zwangsrekrutierungen unter anderem von Schülern berüchtigt. Viele Jugendliche schließen sich ihnen aber freiwillig wegen "Jobmöglichkeiten" an, wie Anfang Februar eine Studie des UN-Entwicklungsprogramms UNDP herausfand. Für nur 17 Prozent war Religion der Grund.

Politologe Olojo kann den vielen Krisen auch etwas Gutes abgewinnen; so seien die Nigerianer angespornt wie selten zuvor, einen Kandidaten zu wählen, der die Probleme "aufrichtig" anpacke. 18 Kandidaten gehen ins Rennen. Drei davon haben reelle Chancen auf das Amt. Das sind neben dem Anwärter der Regierungspartei, Ahmed Tinubu, und dem Oppositionsführer Atiku Abubakar auch der Quereinsteiger Peter Obi. Letzterer gilt als Kandidat der Jugend.

Olojo warnt: Eine weitere Zunahme von Unsicherheit, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsverfall könnte noch mehr Nigerianer veranlassen, nach Europa oder Amerika zu gehen. "Viele sind am absoluten Tiefpunkt angekommen. Sie sehen die Wahl daher als einmalige Gelegenheit, das Ruder herumzureißen."