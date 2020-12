Agent räumt Anschlag auf Nawalny ein

Der Kremlkritiker entlockte dem mutmaßlichen Attentäter mit einem großen Bluff per Telefon zahlreiche Details zu seiner Vergiftung.

"Ich habe meinen Mörder angerufen. Er hat gestanden." Unter diesem Titel hat Kremlkritiker Alexej Nawalny am Montag Mitschnitte eines Telefonats mit einem jener Agenten des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB veröffentlicht, die im August einen Giftanschlag auf ihn verübt haben sollen.

Nawalny gab sich in dem Gespräch am 14. Dezember demnach als Assistent des Chefs des russischen Sicherheitsrats aus, um das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. "Was ist schiefgelaufen?", fragte der Oppositionspolitiker den mutmaßlichen Attentäter im herrischen Tonfall eines vermeintlichen Beamten und erfuhr im folgenden 49-minütigen Gespräch, wie er vergiftet wurde, warum er überlebt hat und wie der Anschlag vertuscht werden sollte.

Der Inkognito-Anruf, dem gescheiterte Versuche bei weiteren mutmaßlich in das Attentat involvierten Agenten vorausgegangen waren, erfolgte im Rahmen einer Recherche des Nachrichtenmagazins "Spiegel", des US-Fernsehsenders CNN und der Investigativplattformen Bellingcat und The Insider. Die Journalisten hatten in der vergangenen Woche Rechercheergebnisse veröffentlicht, denen zufolge mindestens acht russische Geheimdienstagenten den Giftanschlag auf Nawalny verübt haben sollen. Dieser war im August auf einem russischen Inlandsflug zusammengebrochen und ins Koma gefallen.

Der mutmaßliche FSB-Mann sagte in dem nun veröffentlichten Telefonat, das Gift sei damals an der Innenseite von Nawalnys Unterhose angebracht gewesen. Er bestätigte auch die Namen zweier FSB-Agenten, die in der Nacht der Vergiftung vor Ort gewesen seien - und damit als Hauptverdächtige gelten. Denn die Handyortungsdaten untermauern die Angaben des Agenten.

Zudem erklärte er, dass Nawalny den Anschlag nur überlebt habe, weil der Flug nicht lange genug gedauert habe. Der Pilot hatte damals eine Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk unternommen. Nawalny wurde zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo ihm das Gegengift Atropin verabreicht wurde. Zur weiteren Behandlung wurde er später in die Berliner Charité geflogen. Während Nawalny in Deutschland im Koma lag, verwischte der FSB die Spuren. In Omsk sammelte jener Agent, mit dem Nawalny nun per Telefon sprach, dessen Kleidungsstücke ein, um alle Spuren unkenntlich zu machen. "Würde man da jetzt noch etwas an der Kleidung finden?", fragte ihn Nawalny nun per Telefon. "Nein, alles ist sauber", entgegnete der Geheimdienstmitarbeiter dem vermeintlichen Beamten des russischen Sicherheitsapparats.

Nawalny soll mit einem in der Sowjetunion entwickelten chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sein. Neue Details der "Spiegel"-Recherche legen nun nahe, dass der Anschlag jahrelang geplant gewesen sei, ihm erfolglose Attentate vorausgegangen seien und die Entscheidung, Nawalny zu vergiften, auf höchster Ebene des russischen Staates gefallen sein dürfte. Mobilfunkdaten und Passagierlisten zeigen, dass sich zwei der mutmaßlichen Attentäter kurz vor dem Anschlag im August in unmittelbarer Nähe von Wladimir Putins Sommerresidenz aufhielten. Mit wem sie dort sprachen, ist noch unklar.

Russland hatte wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, nichts zur Aufklärung des Falls beizutragen, und das Vorlegen von Beweisen gefordert. Auf seiner großen Jahrespressekonferenz hatte Kremlchef Putin in der vergangenen Woche eine Beobachtung Nawalnys durch den Geheimdienst zwar eingeräumt. Für eine Vergiftung seines schärfsten Gegners gebe es aber keinen Grund, hatte der Präsident betont.

Quelle: SN-Kolln, Dpa