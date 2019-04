AKP beeinsprucht Wahlergebnisse in Istanbul und Ankara

Angesichts ihrer erwarteten Niederlage bei den Bürgermeisterwahlen in Istanbul und Ankara hat die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan in beiden Städten Einspruch eingelegt. Der AKP-Vorsitzende in Istanbul, Bayram Senocak, machte am Dienstag Unregelmäßigkeiten und Fälschungen bei der Wahl am Sonntag geltend.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Regierungspartei sieht angesichts der Niederlage Unregelmäßigkeiten