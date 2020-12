Aktivist in Hongkong wegen Beleidigung der Flagge verurteilt

Ein Gericht in Hongkong hat einen jungen Demokratieaktivisten auf Grundlage des umstrittenen neuen Sicherheitsgesetzes wegen Beleidigung der chinesischen Flagge verurteilt. Der 19-jährige Tony Chung habe auch ein von der Regierung verhängtes Versammlungsverbot missachtet, entschied das Gericht am Freitag. Ihm drohen für jedes Vergehen nun drei bis fünf Jahre Haft. Das Strafmaß soll am 29. Dezember verkündet werden.

SN/APA (AFP)/ISAAC LAWRENCE Tony Chung drohen bis zu fünf Jahre Haft