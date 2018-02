Aktivist von Black Lives Matter in New Orleans erschossen

In der US-Stadt New Orleans ist ein führendes Mitglied der afro-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter erschossen worden. Der 32 Jahre alte Muhiyidin Elamin Moye sei auf einem Fahrrad gefahren, als ihm in den Oberschenkel geschossen wurde.

SN/APA/AFP/KENA BETANCUR Aktivisten von Black Lives Matter protestieren immer wieder gegen (Polizei-) Gewalt gegen Afro-Amerikaner (Symbolbild aus New York).