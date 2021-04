Aktivisten: 701 Zivilisten seit Putsch in Myanmar getötet

In Myanmar sind seit dem Militärputsch Anfang Februar mehr als 700 Zivilisten getötet worden. Das geht aus Statistiken der myanmarischen Menschenrechtsorganisation Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) hervor, die am Wochenende veröffentlicht wurden. Allein bei einem Blutbad unter Demonstranten am Freitag in der Stadt Bago sollen demnach mehr als 80 Menschen getötet worden sein. Die Proteste gegen die Militärjunta wurden am Sonntag fortgesetzt.

SN/APA/AFP/DAWEI WATCH/HANDOUT Seit über zwei Monaten wird gegen den Militärputsch protestiert