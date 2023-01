Aktivisten bei Räumung in Lützerath in Tunnel

Die Polizei will die Räumung der Siedlung Lützerath für den Braunkohle-Abbau an diesem Freitag weitgehend abschließen. "Wir wollen möglichst schnell sämtliche Strukturen räumen, möglichst noch heute", sagte ein Polizeisprecher. Eine besondere Unwägbarkeit seien dabei die zwei entdeckten Tunnel. Es sei unklar, ob deren Räumung auch bereits am Freitag gelinge. Nach wie vor harrten zwei Aktivisten in einem der unterirdischen Tunnel aus.

SN/APA/dpa/Rolf Vennenbernd Demonstranten haben sich unter der Erde versteckt