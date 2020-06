Aktivisten in Hongkong begehen Jahrestag von Massenprotesten

Aktivisten in Hongkong haben den ersten Jahrestag der Massenproteste gegen den Einfluss Pekings in der chinesischen Sonderverwaltungszone mit Protestaktionen begangen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Dienstag in Einkaufszentren, um gegen die Politik Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam zu protestieren. Pro-demokratische Gruppen riefen auch für den Abend zu Kundgebungen auf.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Dutzende Menschen versammelten sich in Einkaufszentren