Aktivisten: Mindestens 13 Tote bei Luftangriffen in Syrien

In dem überwiegend von islamistischen Milizen kontrollierten Nordwesten Syriens sind bei russischen Luftangriffen in der Provinz Idlib am Sonntag nach Angaben von Aktivisten mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. "Neun Zivilisten, darunter zwei Kinder, wurden bei Luftangriffen in der Stadt (Jisr al-Shughur) getötet", erklärte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH).

BILD: SN/APA/AFP/ABDULAZIZ KETAZ Auch Kinder unter den Verletzten