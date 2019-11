"Alan Kurdi" darf mit 88 Migranten an Bord in Italien landen

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 88 Migranten an Bord darf in Süditalien landen. Das italienische Innenministerium beschloss, dass das von der deutschen NGO Sea Eye betriebene Schiff im süditalienischen Tarent anlegen darf. Mit der Landung wird am heutigen Samstag gerechnet, berichteten italienische Medien.

SN/APA (AFP/sea-eye.org)/FABIAN HEI Alan Kurdi rettete weitere 88 Migranten