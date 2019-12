"Alan Kurdi" und "Ocean Viking" dürfen in italienische Häfen

Die Rettungsschiffe "Alan Kurdi" und "Ocean Viking" mit insgesamt 121 Migranten an Bord dürfen italienische Häfen anlaufen. Das Innenministerium in Rom habe ihnen Messina und Pozzallo als sichere Häfen zugewiesen, meldeten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Dienstagabend.

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO SERRANO Die "Ocean Viking" hat 60 Migranten an Bord