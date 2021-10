Alaska blickt in eine ungewisse Zukunft

Nirgendwo macht sich der Klimawandel so dramatisch bemerkbar wie in der arktischen Region. So schnell, wie das Eis schmilzt, wachsen die geostrategische Herausforderung und das Problem der Klimaflüchtlinge.

SN/imago/ZUMA Press Die Bewohner von Shishmaref haben mehrheitlich dafür gestimmt, ihre Häuser aufs Festland umzusiedeln. Ihre Existenz ist vom Klimawandel bedroht.