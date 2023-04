Alexej Nawalny erneut in Einzelhaft

Für ihn abgegebene Medikamente werden nicht angenommen.

Die Zelle auf dem Bild ist ein Nachbau. Dieser steht in Paris in der Nähe des Louvre und öffnet den Betrachtern Tür und Blick in die Isolationszelle, in der Alexej Nawalny auch nun wieder verlegt wird. Sein Anwalt hatte Protest eingelegt - vergeblich.

Der in Russland inhaftierte Oppositionelle ist Aussagen seines Anwalts zufolge erneut schwer erkrankt. Am vergangenen Wochenende habe wegen der heftigen Magenschmerzen sogar nachts ein Notarzt ins Straflager gerufen werden müssen, schrieb Wadim Kobsew auf Twitter. ...