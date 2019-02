Trotz anhaltender Proteste im ganzen Land will Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika an einer erneuten Kandidatur für das höchste Staatsamt festhalten. Bouteflika werde wie jeder andere Kandidat auch am kommenden Sonntag seine Unterlagen offiziell einreichen, teilte dessen Kampagnenleiter mit. Anschließend treffe der Verfassungsrat die letzte Entscheidung über die zugelassenen Kandidaten.

/APA (AFP)/RYAD KRAMDI Zahlreiche Menschen gingen im ganzen Land auf die Stra§en