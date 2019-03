Algerische Koalitionspartei fordert Bouteflikas Rücktritt

In Algerien verliert Präsident Abdelaziz Bouteflika weiter an Rückhalt bei wichtigen Stützen seiner Macht: Der bedeutendste Verbündete von Bouteflikas FLN-Partei, die Sammlungsbewegung für Demokratie (RND), forderte am Mittwoch den Rücktritt des 82-Jährigen, der das nordafrikanische Land seit 20 Jahren regiert.

Druck auf Bouteflika wächst, Unterstützung schwindet