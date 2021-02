All-inclusive auf Kuba: Mojitos und Coronaimpfstoff

Die Karibikinsel will Touristen mit Rundum-sorglos-Paketen locken. Ein eigener Coronaimpfstoff steht kurz vor der Produktion.

Kubanische Wissenschafter arbeiten seit Monaten an vier Coronaimpfstoffen, am weitesten gereift ist das Vakzin Soberana 02 (Souveränität 02). Es habe die Testphasen 1 und 2 erfolgreich bestanden, sagt Vicente Vérez, Direktor des Instituto Finlay de Vacunas (IFV) in Havanna, wo der Impfstoff entwickelt wird. "Die Ergebnisse sind sehr ermutigend." Im März soll die entscheidende dritte Testphase beginnen, bei der die Massenverträglichkeit des Impfstoffs erprobt wird. Dafür sollen 150.000 Probanden auf der Insel, im mit Kuba verbündeten Iran sowie in Mexiko ...