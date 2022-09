Alle drei Notstromleitungen in Saporischschja funktionieren

Alle drei Notstromleitungen des von Russland kontrollierten Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine sind wiederhergestellt worden. Eine von ihnen versorge die Anlage mit externem Strom, den es für die Kühlung und andere wichtige Sicherheitsfunktionen benötigt, und die zwei anderen würden in Reserve gehalten, erklärte die Internationale Atomenergiebehörde. Die erste dieser Leitungen wurde am Samstag wieder in Betrieb genommen.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Lage für Grossi weiter prekär