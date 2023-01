Allen Frauen in Afghanistan droht laut EUAA Verfolgung

Nach Einschätzung der EU-Asyl-Agentur EUAA droht inzwischen allen Frauen und Mädchen in Afghanistan eine Verfolgung durch die dort regierenden islamistischen Taliban. Wie die auf Malta ansässige Behörde mitteilte, seien deshalb jede Frau und jedes Mädchen aus dem Land grundsätzlich berechtigt, als Flüchtling anerkannt zu werden.

Die Einschätzung basiert auf den Entwicklungen in Afghanistan, wo Frauen etwa der Zugang zu Arbeit und Ausbildung massiv erschwert oder ganz verboten ist und sie sich nicht frei bewegen und äußern können.

Der Report entstand in Zusammenarbeit der EUAA mit den EU-Staaten. Wie ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage erklärte, sind die europäischen Länder angehalten, bei der Bewertung von Asylanträgen die EUAA-Berichte zu berücksichtigen. Allerdings gebe es keinen Automatismus oder eine Verpflichtung, dass nun alle Frauen aus Afghanistan in Europa Asyl erhalten, wenn sie darum ansuchen. Jedes Land könne individuell und nach Einzelfall entscheiden, hieß es.

In Österreich hatten am Donnerstag mehr als 150 Frauen aus allen gesellschaftlichen Bereichen in einem Offenen Brief an das Außen- und Innenministerium konkrete Aufnahmeprogramme für Frauen aus Afghanistan verlangt.