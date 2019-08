Im Osten Europas hat nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Moskau ein neues Wettrüsten begonnen.

Richard Grenell hat die zweifelhafte Gabe, durch das Wie seiner Aussagen das sachliche Was zu überdecken. Ende vergangener Woche nannte es der US-Botschafter in Berlin "wirklich beleidigend", dass amerikanische Steuerzahler für die Stationierung Zehntausender US-Soldaten in der Bundesrepublik zahlen sollten. ...