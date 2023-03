Alles hört auf Xi Jinping - auch wenn er nichts sagt

In China tagt das größte Parlament der Welt. Theoretisch. Denn für Diskussion ist kein Platz.

In der Großen Halle des Volkes herrscht wie immer Harmonie, wenn sich die Delegierten zum Nationalen Volkskongress versammeln, draußen allerdings ist dicke Luft angesagt. Die Smogwerte in Peking sind schlecht wie schon lange nicht mehr. Also drinnen hui, außen pfui - und damit dürfte auch die politische Weltlage aus der Sicht Chinas ganz treffend beschrieben sein.

Premier Li Keqiang hat dem Volkskongress zum letzten Mal seinen Tätigkeitsbericht des vergangenen Regierungsjahres vorgelegt, er muss nach zwei Amtsperioden aus dem ...