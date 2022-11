USA: Bewaffnete schüchtern Wähler ein

Ist das Nigeria? Oder Belarus? Nein, wir befinden uns in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Stimmen der Latinos bei den anstehenden Midterms entscheidend sein könnten. Und andere verhindern wollen, dass sie sie abgeben.

Carolina Rodriguez-Greer brennt für ihren Job und hofft doch, dass sie ihn irgendwann nicht mehr machen muss. "Wir sollten das nicht tun müssen", sagt die junge Frau. "Nicht in den USA. Nicht im Jahr 2022." Doch sie zieht mit ihren Kollegen und Kolleginnen der NGO "Mi Familia vota" Tag für Tag um die Häuser und putzt Klinken. Wir machen es den Menschen in den USA nicht leicht zu wählen, sagt sie. "Aus irgendeinem verrückten Grund wählen wir an einem Dienstag, ...