Alles tanzt nach Nordkoreas Pfeife

Kim Jong Un bestimmt den Takt. Doch Donald Trumps Unberechenbarkeit hat die Ouvertüre geliefert. Nun gilt es kühlen Kopf zu bewahren.

In einer Schulklasse erhält das aggressive Kind die meiste Aufmerksamkeit. Genauso verhält es sich im globalen Maßstab mit Kim Jong-Un. Der nordkoreanische Machthaber gibt den Takt vor. Provoziert er, regt sich die Weltgemeinschaft auf; der Sicherheitsrat verabschiedet Resolutionen. Bietet er Gespräche an, kehrt Erleichterung ein, und Kim darf mit der Aufhebung von Sanktionen rechnen. Donald Trump kann noch so sehr mit der Größe seines Atomknopfs prahlen: Kim gibt die Tagesordnung vor.