Alles Wichtige zu den Midterms - ein enges Rennen um die Zukunft der USA

Kann Joe Biden die zweite Hälfte seiner Amtszeit durchregieren? Die Chancen für ihn stehen nicht gut. Am 8. November entscheiden die Menschen in den USA neu über die Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus.

SN/APA/AFP/CHANDAN KHANNA Mischt wieder kräftig mit: der frühere US-Präsident Donald Trump.