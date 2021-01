Alles zum Machtwechsel in den USA: Joe Biden als 46. US-Präsident angelobt

Joe Biden legte am Mittwoch den Amtseid als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ab. In seiner Antrittsrede rief er zur Einheit und zum Kampf gegen Rassismus auf: "Wir müssen mutig sein, es gibt so viel zu tun."

Bereits am Mittwoch hat Biden erste Erlässe unterzeichnet. Dazu gehören die Einleitung der Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen und ein Ende des Einreiseverbotes aus gewissen islamischen Staaten. Zudem wird dem Bau der Mauer zu Mexiko die juristische Grundlage entzogen und eine Maskenpflicht in Bundesgebäuden und Flugzeugen eingeführt. Insgesamt sind es 15 Erlässe. Sie benötigen nicht die Zustimmung des Kongresses.

Kamala Harris wurde als erste Vizepräsidentin in der Geschichte des Landes vereidigt. Wie üblich fand die Zeremonie der Inauguration an der Westseite des US-Kapitols statt. Prominente wie die ehemaligen demokratischen US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton waren vor Ort. Popstar Lady Gaga sang die amerikanische Hymne und Sängerin Jennifer Lopez folgte mit "This Land is Your Land". Donald Trump war nicht anwesend. Er hat das Weiße Haus bereits Mittwochfrüh mit seiner Frau Melania verlassen und wird als erster US-Präsident seit 1869 der Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleiben. Am Abend wurde die Biden-Regierung im Rahmen der TV-Sondersendung "Celebrating America" gefeiert. Musikstars wie Lady Gaga, Jon Bon Jovi und Bruce Springsteen traten auf, Schauspieler Tom Hanks moderierte.

Die Inauguration in Bildern: