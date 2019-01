Allianz eroberte letzte IS-Hochburg in Deir ez-Zor

Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz in Syrien haben die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Angaben von Aktivisten aus dem letzten von den Extremisten kontrollierten Dorf im Osten des Landes vertrieben. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, eroberten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Mittwoch das Dorf Baghus in der Provinz Deir ez-Zor.

SN/APA (Archiv/Symbolbild/AFP)/- Mit dem IS geht es schön langsam zu Ende