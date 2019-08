Vor 100 Jahren fiel Südtirol als Kriegsbeute an Italien. Ein neues Buch ruft die dramatische Italienisierung des Landes in Erinnerung.

Tränen fließen im Parlament in Wien, als der Südtiroler Abgeordnete Eduard Reut-Nicolussi am 6. September 1919 seine dramatische Abschiedsrede hält: "Es wird jetzt in Südtirol ein Verzweiflungskampf beginnen", prophezeit er, "um jeden Bauernhof, um jedes Stadthaus, um jeden Weingarten." Die ...