Alternative Nobelpreise werden in Stockholm vergeben

Kurz vor der Verkündung der Nobelpreise werden am Montag (09.00 Uhr) in Stockholm die Gewinner der Alternativen Nobelpreise bekanntgegeben. Die Auszeichnung, die offiziell Right Livelihood Award heißt, ehrt jedes Jahr Kämpfer für Menschenrechte, Umweltschutz und Frieden.

Die von privaten Spenden finanzierten Preise sollen in kritischer Distanz zu den traditionellen Nobelpreisen stehen. Drei Preisträger teilen das Preisgeld von drei Millionen Kronen (rund 290.000 Euro). Dazu wird ein undotierter Ehrenpreis vergeben. Quelle: Apa/Dpa