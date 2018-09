Alternativer Nobelpreis geht nach Saudi-Arabien

Die drei ausgezeichneten Menschenrechtler sitzen derzeit wegen "Ungehorsams" in Haft.

In diesem Jahr richtet der Alternative Nobelpreis der Stockholmer "Right Livelihood Stiftung" seinen Blick unter anderem auf die miserable Menschenrechtslage in Saudi-Arabien.

Die mit einem Preisgeld in Höhe von drei Millionen Schwedischen Kronen (290.000 Euro) dotierte Auszeichnung geht zu einem Teil an die drei saudischen Menschenrechtler Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani und Waleed Abu al-Khair. Geehrt werden sie "für ihren visionären und mutigen Einsatz, geleitet von universellen Menschenrechtsprinzipien, das totalitäre politische System in Saudi-Arabien zu reformieren", begründete die Jury ihre Entscheidung.