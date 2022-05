Am anderen Ende der Pipeline: Eine Stadt bangt um ihre Zukunft

In Schwedt an der deutsch-polnischen Grenze wird russisches Öl verarbeitet. Die Raffinerie ist Lebensgrundlage der Kleinstadt. Doch was passiert, wenn das Öl ausbleibt?

SN/IMAGO/Frank Ossenbrink Der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck besuchte die Ölraffinerie in Schwedt.