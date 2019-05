Am Donnerstag wählen Briten und Niederländer EU-Parlament

Die Niederländer und Briten stimmen am Donnerstag als erste bei den EU-Wahlen ab. In Großbritannien, das die EU bis 31. Oktober verlassen soll, sind die Wahllokale von 8.00 Uhr bis 23.00 Uhr (Ortszeit) geöffnet. Da erst am Sonntag ausgezählt wird, kommen die ersten Ergebnisse erst am 26. Mai nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU. Wahlkreise in Nordirland zählen erst am Montag aus.

SN/APA (AFP)/REMKO DE WAAL Wahlvorbereitungen in den Niederlanden