Die Situation auf den griechischen Flüchtlingsinseln in der Ägäis wird immer katastrophaler.

Die Situation in den Flüchtlingslagern auf den ostägäischen Inseln wird schwieriger. Die Frustration der Migranten, die teils seit über einem Jahr in den Lagern festgehalten werden, entlädt sich immer häufiger in Gewalt. Die örtliche Bevölkerung klagt über eine Welle der Kriminalität. Der Inselbürgermeister von Lesbos warnt vor einer "sozialen Explosion".