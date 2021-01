Amanda Gorman - die Poetin, die allen die Show stahl

Mit ihrem Gedicht "The Hill We Climb" berührte die Lyrikerin Amanda Gorman (22) viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Amtseinführung von Joe Biden. Sie war der wahre Star der Inauguration - und will selbst einmal Präsidentin werden.

Das Staraufgebot bei Joe Bidens Angelobung zum US-Präsidenten war groß. Lady Gaga sang die amerikanische Hymne, Jennifer Lopez "This Land Is Your Land" und "America the Beautiful". Doch die 22-jährige Poetin Amanda Gorman stellte sie am Mittwoch alle in den Schatten: Die zierliche Afroamerikanerin, die einen auffälligen roten Haarreifen und einen gelben langen Mantel trug, las im Rahmen der Zeremonie vor dem Kapitol in Washington ihren Text "The Hill We Climb", was übersetzt etwa "Der Hügel, den wir erklimmen" bedeutet.





...