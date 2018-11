Amerika legt seinen Kurs

Die Zwischenwahlen kannten nur ein Thema: Donald Trump. Wird er weitermachen können wie bisher?

Zum Schluss gab es dramatische Appelle. Präsident Donald Trump bezeichnete seine politischen Gegner einmal mehr als Gefahr für die Zukunft des Landes.

Trumps Vorgänger Barack Obama wiederum warnte vor einer Politik der Lügen und betonte: Es gehe um nicht weniger als den "Charakter der USA".

Was steht auf dem Spiel? Gewählt werden alle 435 Mandatare im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze. Beide Kammern gemeinsam bilden den US-Kongress, das Parlament der Vereinigten Staaten von Amerika. Neu gewählt werden auch 36 der 50 Gouverneure der US-Bundesstaaten.

Seit dem Sieg Donald Trumps Ende 2016 verfügen die Republikaner in beiden Häusern über die Mehrheit. Anfängliche Kritik an ihm aus den eigenen Reihen ist längst verstummt. Senatoren und Abgeordnete, die mit Trumps Stil, seinem Vorgehen oder seiner Politik nicht einverstanden waren, treten nicht mehr an.

Gelingt es den Republikanern, beide Häuser des Kongresses zu halten, gibt es für Trump und seine Gefolgschaft kein Halten mehr.

Sollte die Demokraten aber zumindest eines der beiden Häuser erobern, würde dies Trumps Agenda erheblich behindern. Gesetze könnten blockiert werden, Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Letzteres fürchtet der Präsident ganz besonders. Immer noch ist der Verdacht einer Kooperation mit dem Kreml nicht ausgeräumt. Seine Verquickungen geschäftlicher und amtlicher Interessen könnten ebenso auf den Prüfstand geraten wie seine Steuererklärungen, die er bislang verweigert hat, zu veröffentlichen.

Diese Wahlen werden darüber entscheiden, welchen Weg die amerikanische Demokratie einschlägt. Sie sind ein Referendum über Donald Trump.