Amerika legte den Endspurt zum Wahltag hin

Chaos könnte ausbrechen, wenn das Wahlergebnis nicht deutlich genug ausfällt.

Donald Trump versuchte bis zuletzt, sich heiß umkämpften Bundesstaaten zu sichern. Am Montag tauchte er gleich in vier dieser Staaten auf: in North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. Er beendete den Wahlkampf am selben Ort wie 2016: in Grand Rapids, Michigan.

Seine Herausforderer Joe Biden konzentrierte sich auf Ohio und Pennsylvania - inklusive Auftritt von Lady Gaga.

Im ganzen Land gibt es außerhalb des Trump-Lagers eine große Befürchtung: Der amtierende Präsident könnte sich noch vor Ende ...