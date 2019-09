Amerikanische Länder aktivieren Bündnis gegen Venezuela

Die USA und mehrere andere amerikanische Länder haben mit der Aktivierung eines regionalen Militärbündnisses den Druck auf die Regierung von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro erhöht. Der Interamerikanische Vertrag über gegenseitigen Beistand (TIAR) wurde am Montag am Rand der UNO-Generaldebatte in New York mit 16 Ja-Stimmen angenommen, wie Carlos Holmes Trujillo erklärte.

SN/APA/AFP/Venezuelan Presidency/HO Das Bündnis soll Druck auf Nicolás Maduro ausüben