Amerikas Städte sind in Aufruhr

Von New York bis Los Angeles: Die Proteste gegen Polizeigewalt breiten sich in den USA aus. In Texas wurde ein Mann erschossen.

Am Wochenende sind Tausende Menschen in den USA auf die Straßen gegangen und hauchten damit den Black-Lives-Matter-Demonstrationen neues Leben ein. Die Proteste sind auch ein Zeichen der Solidarität gegenüber Portland - und ein Ausdruck der Wut über die Politik von Donald Trump. Der US-Präsident hatte Bundestruppen des Heimatschutzministeriums an die amerikanische Westküste entsandt. Die Sicherheitskräfte sind brutal gegen die Demonstranten vorgegangen.

Bei den Protesten am Wochenende kam es ebenfalls zu heftigen Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei. In der US-Metropole Seattle wurden vor einem Jugendgefängnis Bauwagen angezündet, Sicherheitskräfte setzten Blendgranaten und Pfefferspray ein. Die Polizei gab am späten Samstagabend auf Twitter die Festnahme von 45 Menschen bekannt.

Auch in anderen US-Städten wurden die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt neu entfacht, nachdem Präsident Donald Trump die Entsendung von Bundespolizisten zur Durchsetzung von "Recht und Ordnung" verkündet hatte. In Austin (Texas) wurde bei einer Black-Lives-Matter-Demonstration am Samstagabend eine Person getötet. Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden, dabei sei eine Person tödlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Bei dem getöteten Mann wurde eine Waffe sichergestellt. Er soll während der Demonstration auf ein Auto zugegangen sein, in dem sich der mutmaßliche Täter aufgehalten haben soll. Daraufhin soll dieser die tödlichen Schüsse abgegeben haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

In Seattle waren am Samstag in mehreren Straßen kleine Detonationen zu hören, Demonstranten stachen Autoreifen auf und zertrümmerten Fensterscheiben. Polizeichefin Carmen Best sagte laut lokalen Medien, dass "die Randalierer" keine Rücksicht auf die Sicherheit der Gemeinde und der Polizisten genommen hätten. Außerdem seien Geschäfte und Eigentum anderer zerstört worden.

Auch in anderen Städten der USA fanden Demonstrationen statt, darunter Louisville in Kentucky, New York, Omaha, Oakland, Los Angeles und Richmond. Medienberichten zufolge setzte die Polizei in Richmond im US-Staat Virginia chemische Mittel gegen einen Black-Lives-Matter-Marsch ein.

In Portland setzten bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt Sicherheitskräfte, darunter Beamte der Bundespolizei, Tränengas ein und trieben Ansammlungen von Protestierenden gewaltsam auseinander. Wie die örtliche Polizei mitteilte, wurde ein Mann durch Stiche schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei von Demonstranten festgehalten worden, bis die Polizei ihn festnahm. Das schwer verletzte Opfer kam ins Krankenhaus.

"Mir gefällt nicht, was Trump tut", sagte Mike Shikany, ein 55-jähriger Luft- und Raumfahrtingenieur aus Portland. Er wolle "nicht in die Nähe der kleinen grünen Männchen kommen", sagte der Demonstrant, der damit die von Washington geschickten Bundespolizisten meinte. Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigten Sicherheitskräfte in paramilitärischen Uniformen, wie sie gegen Demonstranten vorgehen.

Unter dem Druck sinkender Umfragewerte setzt Donald Trump auf eine rigorose "Law-and-Order-Politik ("Recht und Ordnung"). Der US-Präsident kündigte vor einigen Tagen die Entsendung von Bundespolizisten in "von Gewaltkriminalität heimgesuchte" Städte an, obwohl sich die Bürgermeister mehrerer, von den oppositionellen Demokraten regierter Städte vehement dagegen wehren. Der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, hatte den Bundespolizisten vorgeworfen, sie würden eine Eskalation der Lage herbeiführen. Die paramilitärischen Einheiten würden sich nicht ausweisen und Demonstranten in nicht gekennzeichnete Lieferwagen sperren.

Demokraten und Anti-Rassismus-Demonstranten werfen Trump vor, mit seiner rabiaten Rhetorik und der Entsendung paramilitärischer Einheiten seine rechtsgerichteten Anhänger für die Präsidentschaftswahl im November mobilisieren zu wollen. Der US-Präsident wolle auch von seinem viel kritisierten Corona-Krisenmanagement ablenken.

In den Umfragen liegt Donald Trump deutlich hinter seinem Rivalen Joe Biden von den Demokraten.

Quelle: SN, Afp