Amnesty-Direktor wegen Situation in Ungarn sehr besorgt

Der Direktor von Amnesty International Ungarn, David Vig, hat das am Montag im Rahmen der Corona-Krise beschlossene Notstandsgesetz in Ungarn als "sehr ernstes Thema" bezeichnet. Im APA-Gespräch sagte er, dass die Situation in Ungarn immer schlimmer werde. Insbesondere das Recht auf freie Meinungsäußerung, Medienfreiheit, die Arbeit von Gerichten und das Eigentumsrecht seien gefährdete Bereiche.

Es sei schwer vorherzusagen, wie sich die Situation für Menschenrechtsorganisationen entwickeln werde. Klar sei aber, dass die rechtsnationale Regierung von Premier Viktor Orban weiter "kritische Stimmen zum Schweigen bringen" und "Menschenrechte untergraben" werde. "Ich dachte vorher, dass das nicht passieren kann. (...) Mit jedem neuen Gesetz dachte ich, dass es nicht mehr schlimmer werden kann. Die Situation wird aber immer schlimmer und schlimmer", sagte der Direktor im APA-Gespräch. Das am Montag verabschiedete Coronavirus-Notstandsgesetz ermöglicht das Regieren per Dekret für unbestimmte Zeit aufgrund der vorliegenden Notlage. Vig erinnerte mit seiner Aussage an jüngst in Ungarn beschlossene umstrittene Gesetze: die Registrierungspflicht für auslandsfinanzierte NGOs (2017), das Anti-NGO-Gesetz (2018), das "Stop Soros"-Gesetz (2018), das "Beihilfe zur illegalen Migration" strafbar machte und die Einwanderungs-Sondersteuer für NGOs (2018). Nach Angaben von Vig untergräbt Orban seit zehn Jahren die freie Arbeit von Gerichten, Ombudspersonen und Medien. Nun würde er die Coronavirus-Krise nützen, um mehr Macht zu bekommen: "Es ist wirklich bedauerlich, dass er die Coronavirus-Notlage im Grunde als konstitutionellen Moment nutzt, um mehr Macht zu erlangen." Er räumte zwar ein, dass die derzeitige Situation Notfallmaßnahmen brauche, das Problem liege aber darin, dass Ministerpräsident Orban weder parlamentarische Kontrolle noch ein Zeitlimit wolle. Quelle: APA