Amnesty entschuldigt sich teilweise für Ukraine-Bericht

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International entschuldigt sich teilweise für ihre umstrittene Kritik an der ukrainischen Kriegstaktik. "Amnesty International bedauert zutiefst den Ärger und die Verärgerung, die unsere Pressemitteilung über die Kampftaktiken des ukrainischen Militärs hervorgerufen hat", hieß es in einer am Sonntag an die Nachrichtenagentur Reuters verschickten E-Mail.

SN/APA/AFP/SERGEY BOBOK Ukrainische Soldaten im Nordosten des Landes