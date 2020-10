Amnesty fordert Gerechtigkeit für George Floyd

Amnesty International (AI) fordert in einer Unterschriftenaktion Gerechtigkeit für George Floyd, einen Schwarzen, der am 25. Mai 2020 in Minneapolis, im US-Staat Minnesota, von der Polizei getötet worden war. Mehr als eine Million Menschen auf der ganzen Welt unterstützten die Aktion der Menschenrechtsorganisation mit ihrer Unterschrift. Die Unterschriften sollen nun an US-Justizminister William Barr überreicht werden.

