Amnesty International: Mehr Familientrennungen an US-Grenzen

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mehr Migrantenfamilien getrennt als bisher öffentlich von der US-Regierung mitgeteilt. So seien allein von Mitte April bis Mitte August dieses Jahres mehr als 6.000 Familien beim Übertritt der Grenze getrennt worden, erklärten die Menschenrechtler am Donnerstag.

SN/APA (AFP/GETTY)/SPENCER PLATT Der Umgang der US-Regierung mit Migranten sorgte für Kritik