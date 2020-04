Amnesty warnt wegen Corona-Krise vor Hungersnot in Afrika

Angesichts drastischer Corona-Ausgangsbeschränkungen im südlichen Afrika hat Amnesty International die Regierungen in der Region aufgefordert, ihren Bürgern Nahrungsmitteln zu Verfügung zu stellen. Millionen Menschen in der Region müssten wegen der Restriktionen hungern, warnte die Menschenrechtsorganisation am Freitag.

SN/APA (AFP/Archiv)/JEKESAI NJIKIZA Durch die Ausgangssperren können viele Menschen nicht einkaufen gehen