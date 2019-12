Der Mann, der das Hauptquartier des Geheimdienstes in Moskau attackierte, rechnete kaum damit, dass er überleben würde.

Es war also ein Einzeltäter, das versichert auf jeden Fall der russische Geheimdienst FSB. Und es waren keineswegs drei Angreifer, wie zahlreiche Medien anfangs gemeldet hatten. Laut FSB schaffte es dieser Einzeltäter nicht in die Eingangshalle der FSB-Zentrale an der ...