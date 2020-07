Amtsinhaber Duda nach Präsidentenwahl in Polen voran

Bei der Präsidentenstichwahl in Polen liegt der konservative Amtsinhaber Andrzej Duda laut offiziellen Teilergebnissen vor seinem liberalkonservativen Herausforderer Rafal Trzaskowski. Wie die Wahlkommission am Montag mitteilte, kam Duda nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen bei der Stichwahl am Sonntag auf 51,2 Prozent. Auf Trzaskowski entfielen demnach 48,8 Prozent.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Duda lässt sich bereits feiern