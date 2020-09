An Corona erkrankte KFOR-Soldaten nach Österreich gebracht

Am Samstagabend sind zwei österreichische, an Covid-19 erkrankte Soldaten der Mission KFOR (Kosovo Force) aus dem Kosovo erfolgreich nach Österreich geflogen worden. Die zu einem "fliegenden Hospital" umgebaute C-130 "Hercules", brachte die zwei Soldaten, einer davon schwer erkrankt, aus der Hauptstadt Pristina sicher zurück in die Heimat, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

SN/APA/ROBERT JAEGER Tanner bedankte sich für die hervorragende Leistung