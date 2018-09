An Viktor Orbán scheiden sich die schwarz-blauen Geister

Die österreichische Ratspräsidentschaft gibt in der Ungarn-Frage ein zwiespältiges Bild ab.

Wer Othmar Karas und Harald Vilimsky in Brüssel oder Straßburg beobachtet, käme nie auf die Idee, dass deren Mutterparteien in Österreich in ein und derselben Regierung sitzen. In Wien regieren Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) miteinander. Im EU-Parlament versucht Karas, der langjährige Delegationsleiter der ÖVP-Abgeordneten, an FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky und dem Rest der blauen EU-Mandatare politisch nicht anzustreifen. Letztgenannte sind Mitglieder in der rechtsgerichteten ENF-Fraktion, der auch die Partei der Französin Marine Le Pen oder die Lega von Matteo Salvini angehören. Für Karas will die ENF die Europäische Union zerstören. Daher: keine Zusammenarbeit.