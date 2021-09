Am 11. September 2001 ließen zwei Flugzeuge die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York einstürzen. Die Schockwellen sind bis heute zu spüren.

SN/AP Etwa 3000 Menschen starben beim Attentat vom 11. September 2001, und noch einmal so viele an den Spätfolgen, unter ihnen viele Ersthelfer.