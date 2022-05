Abtreibungsfrage spaltet USA

Im Ukraine-Krieg sind die USA die Speerspitze der liberalen Welt. In der US-Politik selbst aber knirscht es, wie die heftig geführte Debatte um ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zeigt.

Der US-Präsident setzte diese Woche ein Gesetz in Kraft, das Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg weckt. Die Vorlage, die offiziell den sperrigen Namen "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act" trägt, ermöglicht es Joe Biden, den Verbündeten in Osteuropa Waffen auszuleihen. Auf einen ähnlichen Budget-Trick hatte vor 80 Jahren bereits der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt zurückgegriffen, als er seinem Freund, dem britischen Premierminister Winston Churchill, in Europa zu Hilfe eilen musste - dieser aber kein Geld für Waffen hatte.

...