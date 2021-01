Acht Monate vor der Wahl in Deutschland deutet alles auf eine Koalition zwischen CDU und Grünen hin. Verlierer sind die Sozialdemokraten.

Noch acht Monate, dann endet in Deutschland die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die 66-Jährige wird dann 16 Jahre im Amt gewesen sein. Eine lange Zeit, in der sich Deutschland verändert hat und ebenso die größte Volkspartei, die CDU. Im Land hat sich mit der "Alternative für Deutschland" eine rechtspopulistische Kraft gebildet, deren Vertreter inzwischen in allen Landesparlamenten sitzen, im Bundestag größte Oppositionskraft ist und zu einem rauer gewordenen politischen Klima beigetragen hat. Die CDU ist in die politische Mitte ...